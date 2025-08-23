75 Jahre Donau Zeitung: Das wird gefeiert!

Einen Geburtstag feiert man doch gern – erst recht, wenn es der 75. ist. Das Geburtstagskind heißt in diesem Fall: Donau Zeitung. Ein dreiviertel Jahrhundert gibt es die Heimatzeitung im Landkreis Dillingen nun schon. Zu diesem Anlass möchten wir mit Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, feiern. Und zwar am Dienstag, 2. September, mit einem Familientag im Dillinger Eichwaldbad. Bei freiem Eintritt bieten wir viele verschiedene Aktionen an, und richten uns an alle Generationen – Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Seniorinnen und Senioren.

Los geht es um neun Uhr. Der Tag startet mit Bewegung: Gleich zu Beginn bietet Dillingens Dritte Bürgermeisterin Erika Schweizer Aqua-Power-Wassergymnastik. Wer so früh noch nicht da ist, hat um 14 Uhr noch einmal die Chance, bei dem Kurs mitzumachen. Aber auch anderweitig wird es sportlich. Nämlich, wenn Susanne Lutmayr und Bettina Hübner ihre Smovey-Fitnessringe herausholen und mit den Gästen in Schwung kommen wollen. Das Angebot ist beliebt: Rund 500 Menschen im Kreis Dillingen nehmen an den regelmäßigen Smovey-Trainingseinheiten teil. Wenn die Donau Zeitung Geburtstag feiert, können auch Sie einmal ausprobieren, wie Ihnen der Sport gefällt. Um 11 Uhr findet der Kurs „Beschwingt Bewegt: Smovey-Fitness“ statt. Und um 15 Uhr folgt die „Smovey-Star: Wasserparty für Kinder“. So können alle Altersgruppen einmal ran.

75. Geburtstag der Donau Zeitung: Ein buntes Programm für alle Generationen

Gerade für die Kleinen lockt noch mehr Programm. Um 13 Uhr startet der Wasserrutschen-Wettbewerb für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Und um 15.30 Uhr hat Ballonkünstler Frank Weigl seinen Auftritt. Der Landkreis Dillingen und der Kreisjugendring werden eine Kugelbahn im Eichwaldbad aufbauen, mit der viele Kinder und Erwachsene gleichzeitig spielen können.

Die Redakteurinnen und Redakteure unserer Zeitung werden ebenfalls vor Ort sein, und natürlich darf auch die Zeitungsente Paula Print nicht fehlen. An den Ständen unserer Zeitung wird sich das Glücksrad drehen, kleine Preise sind dabei garantiert. Und es ist auch eine Kinderdisco angesagt. Diese startet um 17 Uhr. Danach klingt die Geburtstagsfeier so langsam aus und endet um 20 Uhr.

Auch die Leserinnen und Leser der Wertinger Zeitung sind eingeladen

Wenn 75 Jahre Donau Zeitung am 2. September im Dillinger Eichwaldbad gefeiert werden, ist das für Schülerinnen und Schüler außerdem eine Gelegenheit, einen schönen Badetag zum Sommerferien-Endspurt zu verbringen. Und selbstverständlich sind auch die Leserinnen und Leser der Wertinger Zeitung eingeladen, die mit der Donau Zeitung in derselben Redaktion entsteht. Gemeinsam bilden beide Blätter das Geschehen im Landkreis ab.