Aktionstag in Dillingen: Bei der Inklusion ist noch Luft nach oben

Plus Der Aktionstag ist eine gute Sache, von der Stadt und ihren Bürgern muss aber noch mehr kommen. Denn Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt.

Der Aktionstag der Lebenshilfe Dillingen und von Regens Wagner ist ein gutes Ereignis in der Stadt. Denn Menschen mit Behinderungen werden nach wie vor zu wenig wahrgenommen. Deswegen ist es sinnvoll, für alle Augen präsent vor dem Dillinger Rathaus auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen, denn: Es muss noch viel getan werden.

Auch wenn der geplante Umbau der Königstraße das Stadtzentrum für Menschen im Rollstuhl wesentlich zugänglicher macht, ist es nur eine Baustelle von vielen. Es bedarf eines Gesamtkonzepts für Stadt und Region, um gesellschaftliche Teilnahme für alle zu ermöglichen. Allein mit dem Umbau von Straßen und Gehwegen ist es nicht getan. Denn wahre Inklusion findet nicht nur im Verkehr, sondern auch in den Köpfen und Herzen der Menschen statt.