Aldi erweitert die Filiale in Dillingen – und schließt zunächst seine Pforten

Plus Der Umbau der Aldi-Filiale im Osten von Dillingen läuft auf Hochtouren. Die große Wiedereröffnung ist schon geplant.

Bei Aldi im Dillinger Osten wird umgebaut. Der Discounter erweitert seine Filiale an der Rudolf-Diesel-Straße. "Wir hatten bisher 1000 Quadratmeter Einkaufsfläche", informiert Filialleiter Christoph Balzer auf Anfrage unserer Redaktion. Künftig können Kunden und Kundinnen auf einer Fläche von knapp 1200 Quadratmetern einkaufen.