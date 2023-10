Dillingen

Auto fängt bei Probefahrt in Steinheim Feuer

Ein Auto ist in Steinheim in Brand geraten.

Bei einer Testfahrt ist ein Auto in Steinheim in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an.

Polizei und Feuerwehr wurden am Mittwoch gegen 15.40 Uhr in den Dillinger Stadtteil Steinheim gerufen. Dort hatte in der Jahnstraße ein Personenkraftwagen während einer Probefahrt Feuer gefangen. Steinheim und Schretzheim im Einsatz Die Feuerwehren Steinheim und Schretzheim löschten die Flammen. Die Schadenshöhe am völlig ausgebrannten Auto beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

