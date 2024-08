Autounfall in Dillingen verursacht 3.000 Euro Schaden

In der Prälat-Hummel-Straße in Dillingen hat es am Mittwochabend einen Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gegeben. Gegen 17 Uhr fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto in nördliche Richtung und wollte auf die Linksabbiegerspur wechseln, um an der Kreuzung in die Lauinger Straße abzubiegen. Beim Spurwechsel übersah sie einen 49-Jährigen mit seinem Auto, der sich bereits auf der Linksabbiegerspur befand. Dadurch stießen beide Fahrzeuge zusammen und wurden an den Kontaktstellen beschädigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die 20-jährige Unfallverursacherin erhielt eine Verwarnung wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)

