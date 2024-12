Bargeld aus Handtasche in Dillingen genommen

In Dillingen ist es am Mittwoch zwischen 17 und 18 Uhr zu einer Unterschlagung gekommen. Eine 20-Jährige suchte eine öffentliche Toilette in der Lammstraße auf. Sie vergaß laut Polizei ihre Handtasche dort. Bisher unbekannte Täter entnahmen daraus einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)

