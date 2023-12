Bauschutt und Hausmüll vor Anwesen in Dillingen abgeladen

Die Polizei ermittelt wegen eines Umweltdelikts in Dillingen und bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Freitag vor einem Wohnanwesen in der Christoph-von-Schmid-Straße in Dillingen zum wiederholten Mal Müll abgeladen. Es handelte sich dabei nach Angaben der Polizei um Bauschutt und Hausmüll.

Die Polizeiinspektion ermittelt und bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Hinweise unter der 09071/560. (AZ)