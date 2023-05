Dillingen

Bauschuttcontainer brennt in Dillingen: Feuerwehr rückt aus

In Dillingen hat es am Pfingstmontag gebrannt.

Ein Bauschuttcontainer in der Werner-von-Siemens-Straße in Dillingen fängt an zu brennen. Die Feuerwehr rückt mit zwölf Einsatzkräften aus.

Zu einem brennenden Bauschuttcontainer wurden Polizei und Feuerwehr am Montag kurz nach 13 Uhr auf ein Firmengelände in der Werner-von-Siemens-Straße in Dillingen gerufen. Im Container hatten sich Papier und Folienstücke selbst entzündet. Feuer in Dillingen: Anwohner haben das Feuer gelöscht Anwohner löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Die Feuerwehren Dillingen und Hausen, die mit zwölf Einsatzkräften vor Ort waren, führten abschließende Löschmaßnahmen durch und fluteten den Bauschuttbehälter. Ein Sachschaden war nicht entstanden. (AZ)

