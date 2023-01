Beim Schwarz-Weiß-Ball in Dillingen wird im "XXL-Format" gefeiert

Etwa 500 Gäste erleben beim Event der Wirtschaftsvereinigung eine rauschende Ballnacht. Neben einer spektakulären Akrobatik-Vorführung gibt es noch so manche Überraschung.

Los geht´s am Samstagabend festlich. Die Gäste des Dillinger Schwarz-Weiß-Balls flanieren zu Beginn tatsächlich über einen roten Teppich, der im Foyer des Dillinger Stadtsaals ausgerollt ist. Marie-Sophie Schweizer am Saxofon und Alexandra Finck am Piano stimmen die etwa 500 Besucher und Besucherinnen mit Klassikern wie "As time goes by" oder "What al wonderful world" auf eine rauschende Ballnacht ein. Der Schwarz-Weiß-Ball der Dillinger Wirtschaftsvereinigung (WV) lockt Menschen aus dem ganzen Landkreis an - von Asbach bis Zöschingen und von Medlingen bis Schwenningen. "Das ist ein Landkreis-Ball", sagt der Gundelfinger Jürgen Wohlhüter, der mit seiner Frau Katrin zum Tanzen nach Dillingen gekommen ist.

Die Gäste sind beim Schwarz-Weiß-Ball in Dillingen in Feierlaune

Nach drei Jahren Corona-Pause sind die Tänzer und Tänzerinnen an diesem Abend ganz offensichtlich in Feierlaune. WV-Vorsitzende Sylvia Stapfer begrüßt die Gäste zu einem "XXL-Date" im Stadtsaal, den die Gärtnerei Spengler mit Orchideen und Taglilien herrlich dekoriert hat. Der Ball sei in kürzester Zeit ausverkauft gewesen. Stapfer animiert die Gäste: "Lassen Sie es krachen, schlagen Sie bitte mal über die Stränge!" Oberbürgermeister Frank Kunz sagt, es sei doch schön, nach drei Jahren Pause wieder gemeinsam feiern und miteinander tanzen zu können.

Sylvia Stapfer, die Vorsitzende der Dillinger Wirtschaftsvereinigung, und Oberbürgermeister Frank Kunz begrüßten die Gäste. Foto: Jan Koenen

Warum die Syrgensteiner Bürgermeisterin Mirjam Steiner nicht tanzt

Der Ball könnte auch ein Politiker- und Politikerinnen-Treffen durchgehen. Für Landrat Markus Müller und seine Frau Renate ist es der erste Schwarz-Weiß-Ball in offizieller Funktion in Dillingen. "Es ist eine tolle Atmosphäre, wir tanzen gerne und ich kann hier auch viele Gespräche führen", sagt der Landkreischef. Auf Kommunikation statt Tanz setzt die Syrgensteiner Bürgermeisterin Mirjam Steiner. "Ich bin etwas lädiert", sagt die Rathauschefin mit einem Augenzwinkern auf die Frage, warum sie nicht auf der Tanzfläche steht. Der Abend bietet aber auch Nichttänzern etwas. "Ein tolles Programm", schwärmt der Dillinger Uhrmachermeister Helmut Steur. Er bekommt wie die anderen eine spektakuläre Akrobatik-Vorführung des Duos Ingravido zu sehen. Der Nürnberger Frank Schmidpeter und der Regensburger Pierre Pütz scheinen mit ihren Kraftsport-Nummern die Erdanziehung aufzuheben. "Es ist unser erster Auftritt nach drei Jahren Pause, und man merkt von der ersten Minute an, dass es hier super ist", sagt der promovierte Chemiker Pütz.

Viele Rathauschefs sind nach Dillingen gekommen

Miss Kavila und ihre Showband spielen im Stadtsaal groß auf. Zauberer Roberto Mondavi verzaubert mit seinen Tricks die Ballgäste an den Tischen. Und Mathias Schmitt (Mad-Hiasl) bietet eine inspirierende Lichtshow. Das Parkett im Stadtsaal ist immer gefüllt, die Mitarbeitenden des Dillinger Kulturrings sind auf Zack, um die Wünsche der Gäste zu erfüllen. Ein eifriger Tänzer ist auch der Schwenninger Rathauschef Johannes Ebermayer. "Das ist die schönste Veranstaltung im Dillinger Fasching", stellt Ebermayer fest. Neben Holzheims Bürgermeister Simon Peter sind auch Rathauschefs aus dem westlichen Landkreis vor Ort: Christoph Mettel, Siegmund Meck, Stefan Taglang, Ingo Hellstern und der Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags, Tobias Steinwinter, bilden dieses Mal einen Tisch der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen.

Frank Schmidpeter und Pierre Pütz (Duo Ingravido) wurden für ihre spektakuläre Akrobatik-Nummer gefeiert. Foto: Karl Aumiller

Susanne Mettel, die mit ihrem Mann Christoph immer wieder Stammgast beim Offiziersball in Wien ist, lobt die Veranstaltung. "Das hat Stil hier, das ist ein sehr schöner Ball." CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll knüpft ebenfalls Kontakte, Fotos mit ihm und den Bürgermeistern der Christsozialen werden gemacht.

In der Champagner-Bar wird weitergefeiert

Das offizielle Programm endet mit einem spektakulären Auftritt der Showtanzgruppe aus Mertingen. Melanie Ludwig aus Asbach ist zum ersten Mal beim Dillinger Schwarz-Weiß-Ball. "Ich bin wirklich positiv überrascht, von den Einlagen bis zur Band hat mir alles sehr gut gefallen", sagt Ludwig. Und man müsse auch keine ambitionierte Tänzerin sein, sie sei mit Foxtrott gut durch den Abend gekommen. Viele Paare laufen auf dem Parkett zu Hochform auf, etwa Studienbibliotheksleiter Marius Müller und seine Partnerin Verena Dopfer. "Uns macht das hier richtig Spaß", sagt Müller. Schade, dass die Band schon kurz nach 1 Uhr nach einigen Zugaben aufhört. In der Champagner Bar und der Black&White-Bar über dem Foyer wird bis in die Morgenstunden gefeiert. Am Ende gehen die Gäste mit einer Tragtasche mit Wienerle und Weißwürsten und vielen guten Erinnerungen nach Hause.