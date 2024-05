Dillingen

Betrunkene streiten in Dillingen, dann zieht einer ein Messer

Die Polizei musste in der Nacht auf Sonntag einen Streit zwischen Betrunkenen in Dillingen schlichten.

Am Ende einer durchzechten Nacht geraten drei Personen in Dillingen in Streit. Ein 28-Jähriger schlägt zu, dann zieht ein 42-Jähriger ein Messer.

Zu einem Streit zwischen drei Betrunkenen musste am Sonntagmorgen die Polizei ausrücken. Die drei Männer, welche alle alkoholisiert waren und alle drei einen Wert von etwa 2,0 Promille hatten, geritten in einen Streit. Ein 28-Jähriger habe hierbei einem 42-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Danach zog der 42-Jähriger ein Messer und hielt es drohend in die Richtung des Mannes. Allerdings standen die Personen hierbei mehrere Meter auseinander, verletzt wurde durch das Messer niemand, teilt die Polizei mit. Die eintreffenden Polizisten konnten die Aggressoren trennen. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungsverfahren gegen zwei der Beteiligten eingeleitet, unteranderem wegen Körperverletzung und Bedrohung. (AZ)

