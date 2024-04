Bilanz: So ist das "Mittelalterspektakel zu Dillingen" gelaufen

Nach dem Ostersonntag mit Top-Wetter folgt der Montag mit einem nasseren Wettermix. Trotzdem ist der Veranstalter zufrieden. Folgt nächstes Jahr die zweite Auflage?

Das war es also, das erste "Mittelalterspektakel zu Dillingen". Sowohl bei Bruder Rectus' Kuppelshow am Sonntagabend als auch bei den Auftritten der "Feuervögel" war der Schlosshof bei bestem Frühlingswetter ordentlich gefüllt. Zur Feuershow von "Avalons Feuerwelten", die aufgrund der Rauchmelder im Hof außerhalb stattfinden musste, pilgerten ebenfalls zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer und nahmen sogar den Hang ein, um einen besseren Blick auf die Flammen zu bekommen.

Während die Witterung am Sonntag bis zum Schluss um 22 Uhr mitspielte, wurde es am Ostermontag öfter mal nass. "Das Wetter am Montag hätte besser sein können", bestätigt auch Veranstalter Roland Turba. Trotzdem sei es gut gelaufen, sagt er. Er habe zwar noch nicht abgerechnet, schätzt aber, dass am Osterwochenende 3500 bis 4000 Menschen das mittelalterliche Treiben bestaunten – auch ohne Ritterturnier.

Kommendes Jahr wird es wieder mittelalterlich beim Dillinger Schloss

So viel verrät Turba bereits: Für das kommende Jahr ist die Veranstaltung erneut geplant, und zwar mit dem gleichen Umfang wie heuer. Ob dann ein Ritterturnier stattfinden wird, steht allerdings noch in den Sternen. Denn Orte wie der Dillinger Festplatz, der platztechnisch ohne Probleme ausreichen würde, kommen für Veranstalter Turba nicht infrage: "Ich mache das nur, wo das Ambiente passt." Und das sei auf dem Beton- und Schotterplatz neben der Donaubrücke nicht gegeben.

Roland Turba, der Veranstalter des "Mittelalterspektakels zu Dillingen". Foto: Dominik Bunk

Am Schloss käme für das Ritterturnier nur der Schlossgarten infrage, der aber eine zu kurze Anlaufstrecke für die Pferde biete und zu schmal sei, um die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer gewährleisten zu können.

Wem die Veranstaltung heuer gefallen hat, kann sich auch im nächsten Jahr auf Gaukler, Ritter, Musik und zahlreiche Essensstände freuen. Die Attraktionen sollen laut Turba 2025 ähnlich sein wie in diesem Jahr.

Der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz freute sich bei der Eröffnung am Ostersonntag über die Veranstaltung. Denn sie erinnere, wenn auch nicht ganz historisch akkurat, an die Geschichte der Stadt Dillingen. Die wurde 973 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, weshalb auch im vergangenen Jahr das 1050-jährige Bestehen der Kreisstadt zelebriert wurde. Der Mittelaltermarkt "führt an das Thema hin", sagte Kunz.