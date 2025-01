Bonjour Motivation!

Zwölf junge, begeisterte Muttersprachler aus Frankreich touren quer durch Deutschland – und bringen frischen Wind in die Klassenzimmer! Ihr Ziel? Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen für die französische Sprache und Kultur zu begeistern. Genau das ist die Mission von FranceMobil, einem Erfolgsprogramm, das seit über 20 Jahren junge Menschen inspiriert. Das FranceMobil hat auch einen Halt am St.-Bonaventura-Gymnasium eingelegt, ganz im Sinne der gemeinsamen Initiative des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW), des Institut Français Deutschland und der Französischen Botschaft in Deutschland. Das Programm zielt darauf ab, einen spielerischen und altersgerechten Kontakt zur französischen Sprache und Kultur herzustellen, indem die FranceMobil-Lektoren Schulklassen besuchen und über Austauschmöglichkeiten informieren. Eine Woche nach dem deutsch-französischen Freundschaftstag ein wichtiges Signal. Laurine Chabot, eine 24-jährige Französin mit ansteckender Energie und viel Humor, gestaltete den Unterricht jedenfalls zu einem echten Erlebnis. In drei Workshops für die 5., 7. und 8. Klassen ließ sie die Schüler in die französische Sprache eintauchen. Mit französischen Songs, Zeitschriften, Filmen und spielerischen Übungen verlieren die Schüler schnell die Angst vor der fremden Sprache. FranceMobil zeigt, dass Französisch weder kompliziert noch elitär ist – sondern lebendig, spaßig und voller Möglichkeiten! Auch Leon Maheras (8a) ist begeistert: „Ich fand es super, dass sie so viel mit uns gelacht hat. Man hat richtig gemerkt, wie viel Spaß sie hatte!“ Französisch lernen kann eben richtig Freude am St.-Bonaventura-Gymnasium machen!

