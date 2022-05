Dillingen

16:30 Uhr

Das einstige Venezia in Dillingen ist jetzt das Balkan House

Perparim Zekaj und sein Partner und Koch Isuf Koci (Foto) haben in der einstigen Eisdiele Venezia in Dillingen das Balkan House eröffnet.

Plus Im einstigen Cafe Venezia in Dillingen hat das Balkan House eröffnet. Für einen Fristinger ist das Balkan-Restaurant ein Neustart - nach einer lebensbedrohlichen Covid-Erkrankung.

Von Berthold Veh

In der ehemaligen Eisdiele Venezia in Dillingen, die mehr als eineinhalb Jahre geschlossen war, rührt sich neues Leben. Dort haben der Fristinger Perparim Zekaj und sein Partner Isuf Koci das Balkan House eröffnet. Seit etwa vier Wochen genießen dort Gäste Cevapcici, Rinderhacksteaks, Pizzas und vieles mehr. "Wir wollten eine stille Eröffnung", sagt Zekaj. Dafür sei das Restaurant in der Rosenstraße sehr gut angelaufen.

