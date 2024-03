Das Mittelalterspektakel in Dillingen findet ohne Ritterturnier statt

Die Nachricht kam überraschend: Die angekündigte Show mit Pferden und berstenden Lanzen finden nicht statt - aus Platzgründen. Dafür wird mit Gauklern und Lagerleuten groß im Schloss gefeiert.

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das "Mittelalterspektakel zu Dillingen" um das Schloss herum statt. Neben Gauklern, Händlern und Speisen hätte es auch ein Ritterturnier geben sollen. Das fällt allerdings aus sicherheitstechnischen Gründen aus, geben die Veranstalter von Turba-Events vor wenigen Tagen bekannt. "Der Platz ist zu klein", sagt Sprecher Michael Wagner. Dadurch könnten die Pferde bei den Shows nicht die richtige Geschwindigkeit erreichen, wenn noch Platz zum Bremsen sein soll. Zudem erhöhe der Umstand die Verletzungsgefahr der Stuntleute. "Für 2025 suchen wir schon einen neuen Platz", sagt er. Dafür käme etwa der Dillinger Festplatz an der Donau infrage. Ob das eine sinnvolle Option wäre, müsse allerdings noch geprüft werden.

Die übrigen Programmpunkte finden dafür aber wie angekündigt statt, heißt es weiter. Das Dillinger Schloss soll mehrere Jahrhunderte zurück ins Mittelalter versetzt werden. Auf dem mittelalterlichen Markt werden Spielzeugmacher, Schmiede, Wollspinner, Ziselierer und viele andere Handwerkerinnen und Handwerker ihre Waren anbieten. Dazu soll es in stilechte Gerichte geben, von Backwaren bis zum Spanferkel. Für den Durst stehen mehrere Tavernen bereit, in denen Getränke aller Art ausgeschenkt werden.

Abgesehen vom Turnier findet in Dillingen alles wie angekündigt statt

Auf dem Gelände werden auch einige Open-Air-Bühnen aufgebaut, dort treten Gaukler, Musiker, Geschichtenerzähler und zahlreiche weitere Unterhalter auf. Für die jüngeren Besucher sind "mittelalterliche Spielstationen" sowie Fahrgeschäfte, darunter ein "kleines Holzriesenrad", in Planung. Ein besonderes Highlight ist das geplante "Lagerleben", welches Einblicke in das damalige Sippenleben, Handwerk, Kochen und vieles mehr gewährt. Auch mittelalterliche Waffen gibt es dabei zu bestaunen.

Musikalisch untermalt wird das Mittelalterevent von den Bands "Ratzfatz und Rübe" und den "Feuervögeln". Dazu gibt es etwa Einlagen von "Fabio dem Gaukler", "Heiko dem Zauberer" und "Bruder Rectus". Einen weiteren Höhepunkt setzt am Samstagabend die Feuershow von "Avalons Feuerwelten". Und für die Dinosaurierfans unter den Besuchern hält "Raptorex" spannende Auftritte, mehrmals pro Tag, bereit. Los geht es am Ostersonntag um 11 Uhr, Ende ist um 22 Uhr. Am Ostermontag startet die Veranstaltung ebenfalls um 11 Uhr, Schluss ist um 18 Uhr. (mit AZ)

