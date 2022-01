Dillingen

vor 35 Min.

Das neue Parkhaus in Dillingen öffnet am Montag

Am Montag werden die ersten 70 Parkplätze zur – vorerst kostenlosen – Nutzung freigegeben werden. Ganz fertig wird das Parkhaus dann im Frühjahr. (Archivbild)

Das neue Parkhaus in der Bahnhofsstraße in Dillingen öffnet am Montag, 10. Januar - vorerst nur teilweise. Bis das Parkhaus fertiggestellt wird, ist das Parken kostenlos.

