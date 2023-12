Defekte Weihnachtsbeleuchtung: Gartenhaus in Dillingen brennt

Die Feuerwehr Dillingen muss am Dienstagabend in die Schillerstraße ausrücken, weil dort eine Gartenhütte brennt.

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstag gegen 17 Uhr in die Schillerstraße nach Dillingen gerufen. Dort war ein Gartenhaus in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Dillingen, die mit zwei Löschzügen angerückt war, hatte ein Anwohner die Flammen größtenteils gelöscht. Das berichtet die Polizei. Die Feuerwehrleute löschten anschließend den noch schwelenden Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Als Brandursache dürfte ersten Erkenntnissen zufolge eine defekte Weihnachtsbeleuchtung an der Fassade der Gartenhütte infrage kommen. (AZ)