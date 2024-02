Der Dillinger Nachtumzug "ist die Party schlechthin"

In Dillingen erleben am Freitagabend etwa 10.000 Menschen einen stimmungsvollen Gaudiwurm. Gefeiert wird bis in die Morgenstunden.

Es ist der elfte Dillinger Nachtumzug, den die Steinheimer Faschingsfreunde organisieren. Dennoch wird das für Umzugsleiter Martin Stadtrecher und die rund 250 Helfer nicht zur Routine. "Ich bin da immer ein wenig angespannt, ob alles läuft", gesteht der Eventleiter. Als der Gaudiwurm am Freitagabend gegen 19 Uhr startet, huscht Stadtrecher ein Lächeln übers Gesicht. Es tröpfelt zwar anfangs ein wenig, als der Umzug läuft, bleibt es aber trocken. "Die Riesenparty kann beginnen", sagt Stadtrecher.

104 Bilder So ausgelassen feiert Dillingen beim Nachtumzug Foto: Marcus Merk

120 beleuchtete Wagen und Fußgruppen machen am Freitagabend in der Dillinger Innenstadt die Nacht zum Tag. Die närrische Parade, die etwa drei Stunden andauert, verfolgen nach Angaben der Polizei knapp 10.000 Menschen, etwas weniger als im vergangenen Jahr. Egola-Ole-Rufe erschallen, als die großen und kleinen Tollitäten der Steinheimer Faschingsfreunde auf ihren Prinzenwagen den Stadtberg hinauf in die Kapuzinerstraße fahren. "Diese Atmosphäre ist ganz besonders", sagt Prinzessin Veronika I. Bauer. Ihr Ehemann, Prinz Wolfgang I., beschreibt die Faszination des Dillinger Nachtumzugs so: "Es ist ein Zusammenspiel – die Größe des Umzugs, die vielen Zuschauer und das Erlebnis bei Nacht."

Auf dem Festplatz in Dillingen wird bis in die Morgenstunden gefeiert

Im Fasching Prinz und Prinzessin zu sein, sei eine wunderbare Erfahrung, sagt Wolfgang Bauer. Und auch ein bisschen anstrengend, denn am nächsten Tag sei Tochter Viktoria, die auf dem Prinzenwagen dabei ist, in der Früh immer ausgeschlafen, und auch Hündin Rania will morgens raus. Der Gedanke an den nächsten Tag ist am Rußigen Freitag bei Fastnachtern ohnehin nicht präsent. Denn nach dem Narrenspektakel wird auf dem Festplatz im Donaupark bis in die Morgenstunden weitergefeiert. Der Dillinger Nachtumzug "ist die Party schlechthin", sagt der Steinheimer Prinz.

Das große Prinzenpaar der Steinheimer Faschingsfreunde, Veronika I. und Wolfgang I. (Bauer), wurde gefeiert. Foto: Marcus Merk

Das sehen auch die Gäste so. Die beiden Schwestern Janina und Lorena Grimm haben sich als Leopard und Zebra verkleidet. Sie sind bis aus Hochwang bei Ichenhausen nach Dillingen gekommen. "Die Stimmung ist super hier, wir wollen einen schönen Abend verbringen und nach dem Umzug im Zelt auf dem Festplatz weiterfeiern", sagt Janine Grimm. Sieglinde Paulduro und Nicole Link wohnen in Jettingen, sie sind als Hippie-Mädchen verkleidet. "Wir kommen jedes Jahr her, gehen hinterher in Cafés und lassen unsere Jungen feiern", verrät Paulduro.

Hallo-Wach-Vorsitzender: "Alle haben Bock auf Fasching"

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz und Faschingsfreunde-Vorsitzender Anton Stadtrecher heißen auf einem Wagen in der Kapuzinerstraße die einzelnen Gruppen willkommen, die teils von weit her in die Kreisstadt gekommen sind. Tausende Aktive der Faschingsgesellschaften heizen dem Publikum ein, die Musikkapellen spielen einen Ohrwurm nach dem anderen. Die Hallo-Wach wirbt für ihren Umzug am Samstag in Donaualtheim (14 Uhr). Vorsitzender Jürgen Kummer ist in Hochstimmung. "Sensationell ist das hier, alle haben Bock auf Fasching", stellt der Hallo-Wach-Chef fest.

Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe verläuft der Nachtumzug friedlich, wie Dillingens Polizeiinspektionsleiter Ralf Bührle auf Anfrage mitteilt. Lediglich bei zwei Kleinigkeiten hätten die Beamten einschreiten müssen, dies sei aber bei einer solch großen Ansammlung von Menschen wenig.