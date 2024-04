Der erste Marktsonntag in der Dillinger Innenstadt

Am 14. April findet der Georgi-Markt statt. Auch die Zweirad-Saison wird damit offiziell eröffnet. Was noch alles geboten wird.

Mitte April ist es so weit: Beim ersten Marksonntag in diesem Jahr – dem Georgi-Markt – locken wieder Fieranten und Geschäfte zum Frühlingsshoppen und Bummeln nach Dillingen. Der Frühlingsmarkt öffnet von 10 bis 17 Uhr seine Pforten. Über 40 Aussteller und Ausstellerinnen werden in der Königstraße und der Kardinal-von-Waldburg-Straße erwartet. Mit Lederwaren, Spielzeug, Gewürzen, Haushaltsgegenständen und vielem mehr erweitern sie das Produkt-Angebot an diesem Sonntag.

Ab 13 Uhr haben auch die Dillinger Fachgeschäfte geöffnet und laden zum gemütlichen Bummeln und entspannten Einkaufen ein. Dank einer großen Vielfalt an Ständen, Waren und Speisen ist für Jung und Alt an diesem Tag so einiges geboten. Zusätzlich zum traditionellen Markt gibt es passend zu Beginn der Zweirad-Saison eine Fahrradausstellung in der Kardinal-von-Waldburg Straße. Hier stellen Dillinger Fahrradhändler neue und gebrauchte Fahrräder aus, die vor Ort getestet und erworben werden können.

Historisches zum Georgi-Markt in Dillingen

Am Sonntag, 14. April, findet in Dillingen der traditionelle Georgi-Markt statt. Ein guter Anlass für Stadtarchivarin Felicitas Söhner, der Geschichte dieses Jahrmarkts auf den Grund zu gehen. Ergebnis ihrer Recherche sind wieder eine ganze Reihe von Fundstücken, die hier zusammengefasst sind: das Marktrecht wurde dem Georgi-Markt am 14. Mai 1425 verliehen; zu Beginn wurde der Markt am Tag des Kirchenheiligen Georg abgehalten (23. April); dieser Termin im Frühjahr war ein beliebter Zeitpunkt für einen Markt – an zahlreichen Orten im ganzen Land boten am Georgitag Händler ihre Waren an; damit es nicht zu Terminüberschneidungen kam und die einzelnen Fieranten an möglichst vielen Orten ihre Ware feilbieten konnten, wurden im Laufe der Zeit überregionale Termin-Regelungen vonseiten der Obrigkeit festgelegt;

Fundstücke im Dillinger Stadtarchiv

Im Dillinger Stadtarchiv finden sich zahlreiche Zeitungsartikel, die den Georgi-Markt thematisieren. So etwa im Dillinger Tag- und Anzeigenblatt, in dem auswärtige Händler, die langjährig nach Dillingen kamen, mit regelmäßigen Anzeigen im Vorfeld der Dillinger Jahrmärkte ihr Kommen ankündigten und für ihre Waren warben. In einer Ausgabe aus dem April 1872 hieß es etwa: „Für bevorstehenden Dillinger Georgi-Markt bringe ich einem geehrten hiesigen und auswärtigen Publikum mein bekanntes Nadel-, Baumwoll- und Kurzwaaren-Lager in empfehlende Erinnerung, und ersuche Sie zugleich, mir Ihren werthen Bedarf in diesen Artikeln gefälligst zukommen lassen zu wollen. Georg Rübsamen aus Schwabbach.“ (AZ)

