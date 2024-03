Der Kolpingsfamilie Dillingen droht die Auflösung

Nach dem Tod von Josef Bihler ist bisher kein neuer Vorsitzender in Sicht. Der Zweite Vorsitzende Werner Gutmair führt jetzt den Verein, der neue Mitglieder sucht.

Die Sorge um den Fortbestand des Vereins stand im Mittelpunkt der jüngsten Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie Dillingen. Dem Verein gehören derzeit nur noch 16 Mitglieder an, Davon ist die überwiegende Zahl mehr als 80 Jahre alt. "Es fehlt einfach der Nachwuchs. Entsprechende Versuche zur Festigung des Vereins haben sich bislang zerschlagen, positive Veränderungen sind nicht in Sicht", heißt es in einer Pressemitteilung. Wenn sich nicht neue Kräfte finden lassen, droht der Kolpingsfamilie Dillingen nach einer nahezu 170-jährigen Vereinsgeschichte die Auflösung.

In der Diskussion wünschen alle Anwesenden den Fortbestand des Vereins. Jeder müsse jetzt darüber nachdenken, wie es weitergehen kann, hieß es. Auflösung sei das letzte Mittel. Am Schluss bestand Einigkeit darin, die Kolpingsfamilie bis zu den nächsten Wahlen im Oktober 2025 fortzuführen. Danach will man weitersehen.

Zu Beginn der Sitzung hatte der Zweite Vorsitzende Werner Gutmair eine gute Anzahl von Mitgliedern begrüßt, namentlich Präses Stadtpfarrer Harald Heinrich. Als Gäste hieß er Diözesanvorsitzenden Robert Hitzelberger, Diözesansekretär Johann Michael Geisenfelder und den Regionalbeauftragten Jakob Kehrle vom Diözesanverband Augsburg sowie den Bezirksvorsitzenden Gebhard Hummel willkommen. Ehrend gedacht wurde der verstorbenen Mitgliedern Josef Bihler und Hans Reile.

In seinem Tätigkeitsbericht zählt Gutmair die Aktivitäten des Vereins seit der vorvergangenen Mitgliederversammlung auf. Diese seien leider sehr begrenzt gewesen und von der Leistungsfähigkeit des Vereins bestimmt worden. Teilgenommen habe man an den meisten Veranstaltungen auf Bezirks- und Diözesanebene. Nach dem Bericht des Schatzmeisters, dem eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt wurde, erteilt die Versammlung dem Vorstand Entlastung. Der Tod von Hans Reile und die Erkrankung von Herbert Schläger erfordert die Benennung neuer Kassenprüfer. Als solche wurden Hermann Brenner und Werner Siegl neu bestellt. Für die nach dem Tod von Josef Bihler vorgesehene Wahl eines neuen Vorsitzenden waren keine Wahlvorschläge eingereicht worden. Auch aus der Mitte der Versammlung fand sich keine Bereitschaft für eine Kandidatur. Der Posten des Ersten Vorsitzenden konnte deshalb nicht besetzt werden. Die Kolpingsfamilie Dillingen wird daher bis zu den nächsten turnusmäßigen Wahlen vom Zweiten Vorsitzenden Werner Gutmair geführt.

Zur Erhaltung der Kolpingsfamilie Dillingen sind laut Pressemitteilung dringend jüngere und jung gebliebene Mitglieder gesucht. Interessenten werden gebeten, sich bei Werner Gutmair (Telefon 09071/2116) zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch