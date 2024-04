Dillingen

Der nächste Schritt zur barrierefreien Dillinger Königstraße

Plus Der Stadtrat stimmt der Planung zu. Jetzt geht es an die Ausschreibung. Und der Umbau-Beginn in der Dillinger Prachtmeile zeichnet sich ebenfalls schon ab.

Von Berthold Veh

Die Dillinger Königstraße soll attraktiver werden – und vor allem barrierefrei. Dafür hatte sich der Dillinger Stadtentwicklungs-Ausschuss bereits in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Der Dillinger Stadtrat hat nun die Planung in seiner Haushaltssitzung am Montagabend ein Stück weiter vorangebracht.

Stadtbaumeister Günter Urban erhielt von Oberbürgermeister Frank Kunz viel Lob, denn der Mitarbeiter habe die Planung mit allen Beteiligten abgestimmt – Anliegern, Ladenbetreibern, Fieranten sowie Vertretern der Regierung von Schwaben, des Denkmalschutzes und anderer Behörden. Die Königstraße soll zwischen der Basilikastraße und dem Mitteltorturm (Klosterstraße) barrierefrei werden. Dazu wird die Straße auf das Niveau der Gehwege angehoben. Lediglich eine drei Zentimeter hohe Kante bleibt als Abgrenzung bestehen.

