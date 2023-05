Der Termin für die WIR 2024 steht fest 

Der Landrat Markus Müller ist der Schirmherr der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung (WIR) im kommenden Jahr.

Der neue Termin für die Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung (WIR) steht fest. Vom 6. bis 10. März 2024 findet wieder die beliebte Messe mit Sonderschauen, Aktionen und weiterem Programm statt. Die Planungen dafür laufen bereits auf vollen Touren.

Termin für WIR 2024 steht fest: 6. bis 10. März

Der Messebeirat, bestehend aus den Wirtschaftsvereinigungen und -initiativen Aschberg, Dillingen, Gundelfingen, Höchstädt, Lauingen, Wertingen, hat sich diesbezüglich mit Landrat Markus Müller getroffen und ihn zum Schirmherrn ernannt. Es ist eine Besonderheit in Bayern und darüber hinaus, dass sechs wirtschaftliche Zusammenschlüsse eine gemeinsame Veranstaltung in dieser Größenordnung an einem zentralen Ort durchführen – und das bereits seit über 20 Jahren, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Landkreis Dillingen war den Wirtschaftsvereinigungen währenddessen immer ein wichtiger Partner und Unterstützer. Landrat Müller führt die gute Tradition weiter und übernimmt das Amt des Schirmherrn gerne von seinem Vorgänger Leo Schrell. Alle Beteiligten freuen sich darüber, dass die Pandemie und all ihre einschränkenden Maßnahmen der Vergangenheit angehören und die WIR 2024 in gewohnter Weise stattfinden kann. (AZ)