Die alten Stühle des Dillinger Kings Road Pub waren im Nu vergriffen

Aktion des Wirts Matthias Stutzmüller zugunsten unseres Leserhilfswerks Kartei der Not bringt 1450 Euro. Die Stühle seien "ein Stück Dillinger Kultur".

Diese Reaktion hat Matthias Stutzmüller ziemlich überrascht. Der Wirt des Kings Road Pub hatte angekündigt, alte Stühle der Dillinger Kult-Kneipe zugunsten der Kartei der Not zu verkaufen. Die Aktion sollte am Sonntag pünktlich um 14 Uhr starten. Als der Gundelfinger schließlich seine Wirtschaft in der Königstraße aufsperrte, war das Gedränge groß. "Es warteten etwa 50 Gäste draußen, und einer war schon kurz nach 13 Uhr gekommen", berichtet Stutzmüller.

Einen Andrang gab es im Kings Road Pub: Viele Gäste wollten einen alten Stuhl der Kneipe kaufen. Foto: Stutzmüller

51 Stühle stellte der Gastronom für den guten Zweck zur Verfügung. "In etwa 20 Minuten waren alle weg", teilt Stutzmüller mit. Den Mindestpreis pro Exemplar hatte er auf fünf Euro festgesetzt und versprochen, die gleiche Summe zusätzlich für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zu spenden. Viele Gäste hätten sich bei der Aktion für die Kartei der Not spendabel gezeigt. Drei von ihnen zahlten jeweils 50 Euro für die Möbelstücke, mit denen vermutlich viele Erinnerungen an das einstige "Klimbim" verbunden sind. "Und einer legte sogar 100 Euro für einen Stuhl hin", erläutert Stutzmüller.

Einer spendet, obwohl er keinen Stuhl ergattern konnte

Auf diese Weise kamen 710 Euro zusammen. Stutzmüller verdoppelte die Summe, wie versprochen, auf 1420 Euro. In den sozialen Medien fand die Aktion ebenfalls eine gute Resonanz. "Ein Stück Dillinger Kultur ergattert", habe der stolze Besitzer eines Stuhls auf Instagram gepostet. Und vor der Spendenübergabe ließ ein Gast weitere 15 Euro für die Kartei springen, obwohl er gar keinen Stuhl aus dem Kings Road Pub mit nach Hause nehmen konnte.

Rita und Matthias Stutzmüller übergeben die Spende

Matthias Stutzmüller verdoppelte auch diesen Betrag und übergab jetzt zusammen mit seiner Frau Rita symbolisch die Spende in Höhe von 1450 Euro an Redaktionsleiter Berthold Veh, der herzlich für die großzügige Unterstützung der Kartei der Not dankte. (bv)

Lesen Sie dazu auch