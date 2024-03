Die Donau Zeitung ist von der ersten Stunde an auf der WIR

Bei der WIR-Rallye der Heimatzeitung gibt es tolle Preise zu gewinnen. Beim "Sag's der DZ" ist die Meinung unserer Leser und Leserinnen gefragt.

Die Donau-Zeitung ist auf der WIR von der ersten Stunde an, also seit 28 Jahren, vertreten. Klar, dass die Heimatzeitung bei der Wirtschafts-, Informations- und Regionalausstellung 2024 vom 6. bis zum 10. März in Halle S wieder mit einem Stand dabei ist.

Die Preise bei der WIR-Rallye haben einen Wert zwischen 400 und 800 Euro

Wertvolle Preise zu gewinnen gibt’s erneut bei der WIR-Rallye unserer Zeitung, einer Jagd nach Stempeln in den Ausstellungshallen. Dazu müssen Sie nur die volle Teilnehmerkarte mit allen Stempeln unserer Rallye-Partner bis Sonntag, 10. März, um 16.30 Uhr am Stand der Donau-Zeitung oder bei unseren Gewinnspielpartnern abgeben und ein wenig Glück haben. Wer an der WIR-Rallye teilnehmen möchte, darf einfach einen Gewinnspielzettel an der Kasse oder bei den teilnehmenden Firmen mitnehmen. Unsere bewährten Gewinnspiel-Partner, bei denen Sie die Stempel bekommen, sind die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL), die Raiffeisenbanken Volksbanken im Landkreis, die Fahrschule Tischmacher, Vogt Massivhäuser, Wohnkonzept 2020 Gottwald, der Bayerische Bauernverband und das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.

Zeitungsente Paula Print hat ihren Besuch auf der WIR zugesagt. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Die Preise haben einen Wert zwischen 400 und 800 Euro. Gewinnen kann man einen Backofen im Wert von 800 Euro (gesponsert von Wohnkonzept 2020), Gutscheine für zwei Tageskarten in der Therme Erding inklusive einer Übernachtung in der Yacht-Kabine (Vogt Massivbau), einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro (Raiffeisenbanken Volksbanken), vier Familienkarten für das Eichwaldbad (DSDL), einen 400-Euro-Wertgutschein (Tischmacher), einen Gutscheinheft im Wert von 400 Euro für den Einkauf bei Direktvermarktern (Bauernverband) und einen 3D-Drucker inklusive Einweisung sowie zwei Abos von Bayern Atlas Plus (Vermessungsamt).

WIR 2020 in Dillingen: Fotoaktion am DZ-Messestand

Für Besucher am DZ-Messestand gibt es zudem eine schöne Fotoaktion. Sie können sich an der Fotobox abbilden lassen und ein Bild von von der WIR mit nach Hause nehmen. Kinder dürfen sich auf Glitzer-Tattoos freuen und auf den Besuch der Zeitungsente Paula Print. Und für Leser und Leserinnen gibt es am DZ-Stand neben Informationen zu unserer Zeitung und den verschiedenen Online-Angeboten auch ein Probe-Abo, mit dem man kostenlos für 14 Tage Nachrichten aus der Region lesen kann.

Die Donau Zeitung ist auf der WIR 2024 erneut mit einem Stand vertreten. Auf die Messe freuen sich die Leiterin der Mediaberatung, Corinna Schäferling, und Redaktionsleiter Berthold Veh. Foto: Donau Zeitung (Archivbild)

Ihre Meinung, liebe Leser und Leserinnen, ist am Samstag, 9. März, von 16 bis 17.30 Uhr an unserem Stand gefragt. Unter dem Motto „Sag’s der DZ“ nehmen Redaktionsleiter Berthold Veh und stellvertretende Redaktionsleiterin Simone Fritzmeier ihre Anregungen und Kritik entgegen. Und wir beantworten die Fragen von Lesern und Leserinnen der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung. Wir freuen uns auf viele anregende Gespräche! Am Sonntag, dem letzten Tag der Messe, gibt es zudem kostenlos Slush-Ice (halbgefrorenes Trinkeis) am Stand der Donau Zeitung in Halle S. (bv)

Info: Die WIR 2024 findet von Mittwoch, 6. März, bis Sonntag, 10. März, auf dem Festplatz in Dillingen statt. Geöffnet ist die Schau täglich von 10 bis 18 Uhr.