Die Schausteller für das Dillinger Volksfest stehen in den Startlöchern

Plus Die Hoffnung, dass das Jahr 2022 ein Stück "normaler" werde, ist groß. Vor allem bei Schausteller-Leuten. Immerhin: Das Volksfest in Dillingen soll heuer stattfinden.

Von Simone Fritzmeier

Karl Neumüller ist noch zurückhaltend. Zu oft musste er in den vergangenen zwei Jahre herbe Tiefschläge erleben – und das teils einen Tag vor einer geplanten Veranstaltung. Gemeinsam mit seiner Familie ist der Holzheimer in fünfter Generation hauptberuflich als Schausteller unterwegs. Vor Corona war er mit seinen Fahrgeschäften und Süßigkeiten-Buden mindestens auf 40 Volksfesten und anderen Events pro Jahr in ganz Deutschland unterwegs. Seit Ausbruch der Pandemie war er auf fünf oder sechs Veranstaltungen. „Von 100 auf Null hatten wir nichts mehr. Am Anfang dachten wir ja alle, dass das schnell wieder vorbeigeht. Aber das es zwei Jahre geht, damit hat niemand gerechnet“, sagt Neumüller.

