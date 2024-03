Die WIR 2024 in Dillingen – diese Messe ist ein Ort zum Wohlfühlen

Die Messe im Dillinger Donaupark hat am Freitag bereits mehr als 20.000 Besucher angelockt. Am Wochenende gibt's ein Musikfeuerwerk und "die Party des Jahres".

Dolce Vita genießen, so lautet ein Motto auf der WIR 2024. Am Freitag kommt das Wohlfühlen dazu. Azubis der Höchstädter Berufsfachschule für Sozialpflege verwöhnen am Stand des Landkreises Dillingen die Besucherinnen mit einer Handmassage. "Angenehm und entspannend ist das", sagt eine Lauterbrunnerin, die aus dem Landkreis Augsburg zur Dillinger Messe gekommen ist. Ausbilderin Sarah Lipp und Martina Weihmayr informieren über die Wirkung verschiedener Aromapflegeöle.

Täglich backen die Landfrauen für den Betrieb im Festzelt frische Kuchen, für die gesamte WIR sind das mehr als 300 Torten. Am Freitag begrüßte Kreisbäuerin Annett Jung (Siebte von links) Landesbäuerin Christine Singer (rechts neben ihr). Landrat Markus Müller (links) hatte zuvor Schokolade an die Frauen verteilt. Foto: Berthold Veh

Tausende Besucher strömen auch am Freitag zur WIR. Messeorganisator Josef Albert Schmid teilt mit, dass an den ersten beiden Tagen bereits mehr als 15.000 Menschen die Dillinger Messe gesehen haben. Nach dem Weltfrauentag am Freitag dürfte die Zahl bei weit über 20.000 Besucherinnen und Besuchern liegen. Im Festzelt des Bayerischen Bauernverbandes ist aus diesem Anlass Landesbäuerin Christine Singer zu Gast. Die Landfrauen spiegelten in ihren Rollen die bunte Gesellschaft wider, sagt Singer. Die einen verstünden sich als Unternehmerinnen, andere setzten ihren Schwerpunkt auf den Höfen in der Versorgung der Familie und der Erziehung der Kinder. Landrat Markus Müller hat am Weltfrauentag einen ganzen Pack Schokoladentafeln dabei und verteilt sie an Landfrauen.

In Erster Hilfe konnten sich Besucher am Stand der Kreiskliniken üben. Die Mitarbeitenden der Intensivmedizin-Abteilung in Dillingen (von rechts) Birgit Senning, Florian Kling und Marco Gallenmiller leiteten die Gäste an. Foto: Berthold Veh

Die Stimmung auf der Dillinger Messe ist heiter wie das Wetter

Die Stimmung auf der WIR ist heiter, so wie das sonnige Wetter. Am Stand der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen bekommen Interessierte Einblicke in die beiden Krankenhäuser und in die Erste Hilfe. Gäste üben die Herzdruckmassage zur Wiederbelebung. "Wir wollen Ängste nehmen", sagt Intensivpfleger Marco Gallenmiller. Und seine Kollegin Birgit Senning erklärt, es sei bei einem Herzstillstand eines Menschen alles besser, als nichts zu tun.

145 Bilder Die Dillinger Messe WIR 2024 hat bereits mehr als 20.000 Menschen angelockt Foto: Berthold Veh, Karl Aumiller

Tischtennis und Badminton spielen Messebesucher am Stand des TV Dillingen, der seine sieben Abteilungen mit mehr als 900 Mitgliedern präsentiert. "Wenn man bei uns aktiv ist, muss man später zu unserem Nachbarn", scherzt Vorstandsmitglied Stefan Reisgies und zeigt auf den Stand des Bestattungsunternehmers Norbert Landrichinger. Der versteht den Spaß. Die Messe biete aber trotz seines ernsten Themas Gelegenheit für gute Gespräche, so Landrichinger. Es gebe viele Fragen zu Themen wie Urnengräber und Baumbestattungen. Kresse-Samen gibt's am Stand des CSU-Kreisverbands, an dem am Mittag auch Oberbürgermeister Frank Kunz und Gundelfingens Ortsvorsitzende Ute Bucher Gäste begrüßen. "Das ist kein Cannabis-Sagen", sagt Bucher auf eine entsprechende Frage.

Eine Menge los ist am Stand des TV Dillingen, der sich mit seinen sieben Abteilungen präsentiert. Die Besucher betreuten am Freitag (von links) Elisabeth Schneider, Elke Kramer, Gerhard Tiefenbacher, Stefan Reisgies und Luca Stella. Foto: Berthold Veh

Aktiv auf Besucher geht Lebenshilfe-Mitarbeiter Mathias Baumann zu. Er bietet die Kohleanzünder an, die in den Nordschwäbischen Werkstätten gefertigt werden. Die Steinheimerin Hannah Günther wirbt beim Technischen Hilfswerk für den Bundesfreiwilligendienst, den sie gerade absolviert. Und auch die Einstellungsberater der Polizeiinspektion Dillingen, Siegbert Jaumann und Jana Herreiner, zeigen Präsenz. "Es waren schon einige Jugendliche da, die Interesse am Polizeiberuf haben", sagt Jaumann. Die Donauhebammen Isabel Heigl (rechts) und Simone Maier-Saiz erklärten den hebammengeführten Kreißsaal an der Dillinger Kreisklinik. Dieser Kreißsaal sei schwabenweit einmalig, sagt Maier-Saiz, er ermögliche Müttern "eine selbstbestimmte Geburt".

Lesen Sie dazu auch

102 Bilder Die besten Bilder der WIR 2024 in Dillingen Foto: Karl Aumiller, Christina Brummer

Es gibt viele Verkaufstalente auf dieser Messe. Bernd und Stephanie Niederhofer etwa werben für ein Luft- und Raumreinigungssystem, mit dem man beispielsweise auch Milben aus den Matratzen bringt. Der Hausstaub könne um bis zu 80 Prozent verringert werden. Karolina Ernst (Wetzel Karlsbader Oblaten- und Waffelfabrik) und Markus Grimminger (Golfclub Dillingen) zeigen bei der WIR 2024 ebenso Flagge wie etwa der Segelclub des FC Gundelfingen. "Es ist wichtig, sich zu zeigen und ins Bewusstsein zu bringen, dass Golf etwas für alle ist", sagt Grimminger. Den Besuchern gefällt offensichtlich die Atmosphäre. "Man trifft hier viele Leute auf der WIR. Jung und Alt ist hier vertreten", sagt der Weisinger Johann Schadl.

Am Samstag gibt es in Dillingen ein Musik-Feuerwerk

Die WIR ist noch bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Und das Wochenende bietet eine Menge Programm, unter anderem am Samstagabend ab 20 Uhr die Partynacht in Tracht im BBV-Festzelt. "Das wird die Party des Jahres", prophezeit Kreisbäuerin Jung. Auf jeden Fall soll es zum Ausklang gegen 23 Uhr ein Musik-Feuerwerk mit Lasershow geben.