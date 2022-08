Dillingen

vor 18 Min.

Die Wirtschaft in Nordschwaben erlebt eine Trendwende

Patrick Huber ist einer von drei Fachausbildern im neuen Haus der Wirtschaft. Die IHK-Akademie bietet dort verschiedene Umschulungsmaßnahmen an. Im Bild eine CNC-Drehmaschine.

Plus Bei der IHK beobachtet man ein Umdenken in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Auch in der Industrie- und Handelskammer Nordschwaben selbst hat sich viel verändert.

Von Christina Brummer

Das Dillinger Haus der Wirtschaft ist zwar größtenteils fertiggestellt, seine Baustellenatmosphäre hat es aber noch nicht ganz abgelegt. Das mag daran liegen, dass um das Gebäude herum noch eine Großbaustelle klafft. Es könnte aber auch daran liegen, dass der oder die Ortsunkundige gerne einmal zur falschen Tür hereinspaziert und sich mitten in der neuen Ausbildungswerkstatt wiederfindet, wo fleißig an allerlei Maschinen gearbeitet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen