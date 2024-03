Dillingens Geschichte erleben: Die Tourismus-Saison startet

Die Tourismus-Saison startet. In diesem Jahr gibt es erstmals Themen-Stadtführungen.

Der Frühling steht vor der Tür und die Dillinger Innenstadt erwacht aus dem Winterschlaf. Auf Schritt und Tritt begegnet einem in den Straßen und Gassen die reiche Geschichte der ehemaligen Residenz- und Universitätsstadt. Ab dem Sonntag, 7. April, können Besucher und Besucherinnen im Rahmen von öffentlichen Stadtführungen in die Historie eintauchen. Diese beginnen immer sonntags um 14 Uhr vor dem Rathaus. Auf dem Programm stehen der Goldene Saal, die Studienkirche, das Dillinger Schloss und vieles mehr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Gruppen gibt es auch die Möglichkeit, eine geschlossene Gruppenführung an einem Wunschtermin zu buchen – Informationen sind im Bürgerbüro erhältlich unter touristinfo@dillingen-donau.de oder 09071/54 211.

Goldener Saal in der ehemaligen Universität öffnet wieder

Ab Ostermontag, 1. April, öffnet wieder regulär der Goldene Saal in der ehemaligen Universität seine Pforten. Er kann immer samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 17 Uhr auf eigene Faust besichtigt werden. Die im Rokokostil erbaute Aula mit den überwiegend in Gold gehaltenen Stuckelementen und dem riesigen Deckenfresko ist ein wahres Schmuckstück Dillingens. Wichtig zu beachten: Am Wochenende vom 13./ 14. April und am 13. Oktober ist der Goldene Saal nicht geöffnet.

Themenstadtführungen für das besondere Erlebnis

In diesem Jahr bietet die Stadt Dillingen ganz neu Themenstadtführungen an. Hier präsentieren die Stadtführer bestimmte Orte und geheime Schmuckstücke Dillingens. Los geht’s am Samstag, 13. April, um 10 Uhr mit einer Führung im Dillinger Schloss. Die faszinierende Geschichte und Architektur des ehemaligen Residenzschlosses und seine Highlights wie dem berühmt-berüchtigten Angstloch, dem prunkvollen Festsaal und dem Rittersaal mit der aufwendig gestalteten Emblemdecke gibt es hier zu bestaunen. Weiter geht es dann am Freitag, 19. April, um 15.30 Uhr mit einer Führung durch die ehemalige Universität, in der heute die Akademie für Lehrerfortbildung untergebracht ist. Am Freitag, 26. April, um 19 Uhr wird es mystisch, denn dann dreht sich alles um Sagen und Geschichten rund um Dillingen. Im Zentrum stehen werden Dillinger Sagenfiguren wie der Biberstehler oder das Brühlmännlein.

Außerdem sind in diesem Sommer noch weitere Themenstadtführungen geplant: 11. Mai, 15.30 Uhr: Literarische Stadtführung; 17. Mai, 17 Uhr: Garnisonsgeschichte der Stadt Dillingen; 25. Mai, 13.30 Uhr: Radtour durch die Seitenwege Dillingens; 1. Juni, 15.30 Uhr: Sagenführung für Kinder; 12. Juni, 19 Uhr: Dillingen - Das schwäbische Rom; 20. Juni, 19 Uhr: Sagenführung für Erwachsene; 29. Juni, 9.30 Uhr: Führung auf den Spuren von Sebastian Kneipp; 26. Juli, 15.30 Uhr: Schnitzeljagd für Kinder durch die Dillinger Innenstadt.

Eine Anmeldung für die Führungen ist erforderlich unter Telefon 09071/54-292 bis Freitag 12 Uhr für Wochenendtermine und bis 15 Uhr für Termine unter der Woche, die Teilnahmegebühr pro Person beträgt fünf Euro. Weitere Informationen zu den einzelnen Führungen gibt es unter www.dillingen-donau.de. (AZ)