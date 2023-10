Dillinger Bona-Inklusionslauf: Ein Wettbewerb, bei dem alle gewinnen

Etwa 800 Teilnehmende gehen am Sonntag beim achten Inklusionslauf in Dilingen auf die Strecke. Bei dieser Veranstaltung geht es um mehr als um die Zeit.

Der Beifall in der Dillinger Kardinal-von Waldburg-Straße ist groß, als Dominik Neher und seine Mutter Anne beim achten Bona-Inklusionslauf im Ziel eintreffen. Achteinhalb Minuten haben die beiden Lauinger für die 1000-Meter-Strecke gebraucht. Für den 37-Jährigen und seine Mama ist das eine Riesenleistung, denn Dominik Neher braucht einen Rollstuhl. Aber um die Zeit geht es im Grunde gar nicht beim Inklusionslauf, den das Bonaventura-Gymnasium und der TV Dillingen mit der Unterstützung der Stadt ausrichten. Die Veranstaltung, an der sich am Sonntag etwa 800 Läufer und Läuferinnen beteiligen, ist ein Fest der Inklusion. "Das Miteinander wird hier gelebt", sagt Anne Neher. Und als ihr Sohn Dominik im Ziel eine Medaille bekommt, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Auch Bekannte aus der Regens-Wagner-Werkstätte sind gekommen und feiern den Lauinger. Dass Dominik Neher in diesem Moment glücklich ist, braucht seine Mutter nicht zu übersetzen.

Die Freude ist allen Beteiligten anzumerken. Viktoria Hatzenbühler vom Dillinger Bonaventura-Gymnasium und ihr Mann Juri vom TV Dillingen organisieren mit vielen Helfern und Helferinnen zum fünften Mal federführend den Inklusionslauf. "Dass so viele Menschen verschiedener Institutionen hier zusammenhelfen, gibt es nicht oft in Dillingen", freut sich Bona-Schulleiter Franz Haider. Viktoria Hatzenbühler ist glücklich, dass sich etwa 800 Teilnehmende für die vier verschiedenen Distanzen – von 400 Metern bis zum Stadtlauf über zehn Kilometer – angemeldet haben. Pater Bineesh Pallath Josepf gibt den Teilnehmenden den Segen und startet selbst über die 400 Meter. "Das hat so viel Spaß gemacht", sagt der Dillinger Seelsorger. Nächstes Jahr werde er beim Hobbylauf über fünf Kilometer mitmachen.

Zuschauer am Straßenrand feuern die Sportler an

Da ist Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz dabei. Zusammen mit Schulleiter Haider schickt er um 15 Uhr zunächst die Läufer und Läuferinnen auf die Zehn-Kilometer-Strecke, ehe er sich selbst an die Fünf-Kilometer-Distanz wagt. Hinaus geht es über die Katharinenkirche in den Dillinger Westen und von dort zurück ins Ziel. "Auf geht’s, Frank", feuern Zuschauer und Zuschauerinnen den Rathauschef und die anderen Athleten und Athletinnen am Straßenrand an. Höchstädts Bürgermeister Gerrit hat Läufer der Verwaltungsgemeinschaft mit nach Dillingen begleitet. Und Medlingens Rathauschef Stefan Taglang macht den Zehn-Kilometer-Stadtlauf mit. Der Rückweg führt am Sailer-Gymnasium vorbei. "Ich habe mich noch nie so gefreut, das Sailer wiederzusehen", sagt Taglang im Ziel.

Glücklich im Ziel: Anne und Dominik Neher. Foto: Berthold Veh

Moderatorin Julia Egger feuert bei diesem achten Inklusionslauf zum achten Mal die Läufer und Läuferinnen an. Sie war einst Schülerin der P-Seminars am Bona, das den Inklusionslauf aus der Taufe hob. Als Physiotherapeutin Egger am Sonntag die Läufer auf die 1000-Meter-Distanz schickt, hat sie Tränen in den Augen. Ein Familienmitglied habe einen schweren landwirtschaftlichen Unfall gehabt und ihn überlebt. "Jetzt kann er beim Inklusionslauf mitmachen", freut sich Egger.

Der Bona-Inklusionslauf ist ein Magnet: 800 Läufer und Läuferinnen kamen. Foto: Juri Hatzenbühler

Die Stimmung ist wie das Wetter – heiter. "Eine klasse Veranstaltung", schwärmt der Mediziner Dr. Philippe Morin, der den Fünf-Kilometer-Lauf mitmacht. "Ich komme immer wieder gerne hierher", sagt Manuela Uhl von den Gundelfinger Lolli-Pops, die inzwischen mit Bürgermeister Bernhard Uhl in Ichenhausen lebt. Und auch der Höchstädter WV-Vorsitzende Fabian Weiß geht am Ende zufrieden nach Hause. "Das ist ein ganz besonderer Lauf", sagt er. Glücklich, die Fünf-Kilometer-Laufstrecke in einer guten Zeit bewältigt zu haben, ist auch Oberbürgermeister Kunz. Aber Zeiten seien zweitrangig, es gehe um das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. "Die Inklusion ist in Dillingen", wie Kunz betont, "in vielen Bereichen gelebter Alltag."

