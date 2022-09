Dillinger Kommandant: "Jeder trägt das Feuerwehr-Gen in sich"

Plus Bei der "Langen Nacht der Feuerwehren" helfen und üben sechs Dillinger Feuerwehren zusammen. So soll Nachwuchs generiert werden. Auch Quereinstieger sind gewünscht.

Es ist ein besonderes Hobby. Eines, bei dem man von einer Sekunde auf die andere, alles stehen und liegen lassen muss. Aber es ist auch eines, bei dem wohl wie bei kaum einer anderen Freizeitbeschäftigung die Kameradschaft essenziell ist. Denn im Notfall kommt es auf jeden und jede an – es geht um Menschenleben.