Dillinger Kommandeur kritisiert: "Die Truppe wurde kaputtgespart"

Der Kommandeur des Informationstechnikbataillons 292, Oberstleutnant Stefan Holland, nimmt beim sicherheitspolitischen Jahresempfang in der Dillinger Luitpold-Kaserne kein Blatt vor den Mund. „Die Bundeswehr wurde in den vergangenen Jahren kaputtgespart“, sagt der Standortälteste.