Dillinger Zirkus tritt erstmals in Dillingen auf

Familie Kaiser kommt mit dem Circus Alessio auf den Festplatz im Donaupark. Was dort ab dem 27. März geboten ist.

Seit etwa sechs Jahren gibt es den Circus Alessio. Er gehört Andre und Tina Kaiser aus Dillingen. Nun gibt das Ensemble zum ersten Mal seine Visitenkarte in der Heimat ab. Der Zirkus gastiert von Montag, 27. März, bis Sonntag, 2. April, auf dem Festplatz im Donaupark.

Nach dem erfolgreichen Weihnachtszirkus in Aalen begann Circus Alessio seine Tournee 2023 in Heidenheim und Nördlingen. Eigenen Angaben zufolge setzen die Zirkusleute mit ihrer diesjährigen Produktion Maßstäbe. Artisten, Comedians und viele Tiere, damit landete der Zirkus bereits im vergangenen Jahr einen Volltreffer, heißt es in der Pressemitteilung. Ausverkaufte Vorstellungen, ein mitgehendes Publikum und "Standing Ovations" habe es nach jeder Show gegeben, sagt Karl Schmid, der für die Pressearbeit zuständig ist.

900 Plätze im Zirkuszelt in Dillingen

"Das wollen wir dieses Jahr toppen", betonen Andre und Tina Kaiser und deren Sohn Alessio, der mit seinem Namen Pate für den Namen des Zirkus stand. "Wir bieten authentische Live-Unterhaltung", sagt das Ehepaar. Emotionale Kraft, Nervenkitzel, Spaß, atemberaubende Artistik und großartige Tiernummern zeichnen ihren Worten zufolge die Show aus. Das Zelt habe ein Fassungsvermögen für etwa 900 Besucher und Besucherinnen. Artisten des ungarischen Staatscircus sowie Artisten aus Kuba werden laut Mitteilung zu bewundern sein. Die Vorstellungen finden am Donnerstag um 15.30 Uhr, am Freitag und Samstag um 15.30 Uhr und um 19 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr statt.

Zu den rund 65 Tieren zählen Pferde, Esel, Rinder, Kamele, Kängurus, Zebras, Lamas, Bisons und Watusi-Rinder. Das Wohl der Tiere stehe dabei stets an erster Stelle. Die Transportphase werde möglichst kurz gehalten. Auf Ihre vorbildliche Tierhaltung ist die Direktionsfamilie besonders stolz. An jedem Spielort kontrollieren, wie Familie Kaiser mitteilt, Amtsveterinäre unangekündigt den Tierbestand. "Diese Berichte dokumentieren eine sehr gute Haltung der Tiere – und dies seit Jahren", versichern Andre und Tina Kaiser. Zur Show zählen Haustiernummern, Luftakrobatik, Kleiderwechsel in Sekundenschnelle, Rollschuhakrobatik von Artisten aus Kuba. Der Auftritt von Eisbär Bruno sei einzigartig in Deutschland. (AZ, bv)

