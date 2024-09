E-Bike am Fahrradabstellplatz geklaut

Bereits am 7. September gegen 11 Uhr kam es an einem Fahrradabstellplatz vor einem Verbrauchermarkt in der Großen Allee in Dillingen zu einem Diebstahl an einem E-Bike. Dabei hatte ein bislang unbekannter Täter einen Tacho im Wert von 130 Euro von einem schwarzen E-Bike abmontiert und entwendet. Der Geschädigte brachte den Vorfall am Dienstag zur Anzeige. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen (09071/560) zu melden. (AZ)

