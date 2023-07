Dillingen

vor 2 Min.

Ein Blick hinter die Kulissen der Dillinger Kreißsäle

Plus Beim Tag der Familie im Krankenhaus wird einmal mehr deutlich, wie viel Herzblut das Team aus Ärzten, Hebammen und Pflegekräften in ihre Arbeit stecken.

Von Silva Metschl

Wer die Kreißsäle im Dillinger Krankenhaus betritt, hat normalerweise anderes im Kopf, als sich genau umzuschauen. Doch am Wochenende gab es dafür die passende Gelegenheit: Einer der vielen Programmpunkte am Tag der Familie im Familienzentrum sind Führungen durch die Räumlichkeiten. Vorträge, Informationsstände, Babybauchshooting und vieles mehr vervollständigen das bunte Programm. Dabei wird auch deutlich, dass das Team rund um die Geburtsstation ein besonderes ist.

Von Informationsständen über ein Babybauchshooting, Kinderschminken und eine Hüpfburg war im Innenhof des Familienzentrums viel geboten. Foto: Silva Metschl

"Dillingen ist ein Familienlandkreis"

Der Innenhof des Familienzentrums ist vollgestellt mit einer Hüpfburg, Kinderschminken, Ständen mit Kinderkleidung und anderen Dingen sowie vielen Informationsständen. Darunter etwa der Stand der "Koki", eine Koordinationsstelle im Landratsamt, die bei allen Fragen und Problemen rund um Geburt und junge Kinder an passende Stellen vermittelt. Mittendrin in all den Ständen begrüßt Landrat Markus Müller mit den Worten: " Dillingen ist ein Familienlandkreis, ein Kinderlandkreis". Dass das so ist, liege auch am Team aus Hebammen, Ärzten und Pflegepersonal. Wie toll der Zusammenhalt im Team ist, betont Jan Olek, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, denn es "zeige gemeinsames Engagement für das Wohlergehen unserer Kinder."

