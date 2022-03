Familien erhalten in Dillingen einen Nachlass auf Bauplätze

Familien mit Kindern erhalten in Dillingen weiter einen Nachlass beim Kauf von Bauplätzen. So schaut die Regelung aus.

Dillingen präsentiert sich seit Jahren als familienfreundliche Stadt. Dazu zählt, dass Familien mit Kindern beim Kauf von Bauplätzen einen Nachlass erhalten. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Regelung einstimmig bestätigt. Beim Bauplatzkauf bekommen Familien, Partnerschaften und Alleinerziehende mit einem Kind oder zwei Kindern einen Nachlass von zehn Prozent auf den Bauplatzpreis. Ab drei Kindern macht der Rabatt 20 Prozent aus. Gezählt werden Kinder bis zum Alter von 18 Jahren, die noch im Haushalt der Eltern, Partner beziehungsweise Alleinerziehenden wohnen. Der Käufer oder die Käuferin muss das Haus selbst beziehen und für mindestens drei Jahre selbst nutzen.

Im Baugebiet Langenbuchstraße in Fristingen gibt es jetzt neun neue Bauplätze. Bewerbungen können vom 23. März bis zum 6. April bei der Stadt abgegeben werden. Bei entsprechender Nachfrage können zu einem späteren Zeitpunkt weitere acht Bauplätze verkauft werden, informierte Verwaltungsrat Christoph Röger. Weitere Themen:

Etwa 3,5 Millionen Euro wird Dillingen in die Erweiterung und Generalsanierung der Grundschule in Kicklingen stecken. Die Bildungseinstrichtung in der Raiffeisenstraße erhält einen zweigeschossigen Anbau. Dort werden zwei zusätzliche Klassenzimmer, ei Gruppenraum und ein Lehrerzimmer geschaffen. Die Grundschule erhält einen Aufzug, der Zugang zu den oberen Klassenräumen wird dadurch barrierefrei. Dem Entwurf hatte der Stadtrat bereits im Dezember zugestimmt, jetzt erteilte das Gremium der Erweiterung und Generalsanierung grundsätzlich die Zustimmung.

Seit zehn Jahren ist Dillingen Fair-Trade-Stadt und will damit den fairen Handel mit Produzenten in Entwicklungsländern stärken. Der städtische Pressesprecher Jan Koenen ging auf die Bemühungen seit dem Jahr 2012 ein. Im Dillinger Rathaus etwa gebe es Kaffee und Zucker aus fairem Handel. Ein Dillinger Fair-Trade-Rezeptbuch sei erstellt worden. Zusammen mit dem Kinderschutzbund wurde in der Zeit vor Corona regelmäßig eine Stadt-Rallye zum Thema angeboten. Die Dillinger Fachakademie ist seit 2015 FaIrtrade-Schule. Der Dilliner Stadtrat beschloss einmütig, dass das Engagement als Fairtrade-Stadt fortgeführt und der Titel verlängert werden soll.

Der Stadtrat sprach sich einstimmig dafur aus, dass aus dem Jahr 2021 und den Vorjahren Haushaltsausgabereste in Höhe von gut 3,2 Millionen Euro gebildet werden. Dies ist Geld für Projekte, die bereits finanziert, aber noch nicht verwirklicht sind.