Familiendrama: In Deutschland geboren und abgeschoben

Der Dillinger Georg Schrenk ist außer sich. Vor Ostern muss eine Familie aus Nigeria Deutschland verlassen.

Die Wut spricht aus jeder Zeile: „Geht man so mit Menschen um? Nächtliche Abschiebung in Dillingen in der Osterwoche!“, schreibt Georg Schrenk. Der Koordinator der Dillinger Asylhelfergruppe ist sauer. Denn nur wenige Tage vor Ostern muss eine Familie, die schon seit acht Jahren in Deutschland lebt, das Land verlassen. Mitsamt ihrer drei Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren.

Am Dienstag wurde ihm die Abschiebung von einem Ehepaar, das seit 2016 Kontakt mit der afrikanischen Familie hatte, mitgeteilt. Einen Tag zuvor gegen Mitternacht hatte das Ehepaar einen Anruf aus der Dillinger Gemeinschaftsunterkunft erhalten.

Die Polizei sollte die Familie nach München bringen

Im Hintergrund waren die Anweisungen einer Polizeibeamtin zu hören und sie konnten mit einem Polizeibeamten sprechen. Sie erfuhren, dass die Familie nach Nigeria abgeschoben werden soll und die Polizei den Auftrag hatte, die Familie nach München zu bringen. Dieses wurde direkt am Montag kurz vor Mitternacht vollzogen, teilt Schrenk mit. Doch die drei Kinder der Familie seien alle in Deutschland geboren. Schon das Vorgehen, eine Familie mit Kindern nachts gegen 23.45 Uhr abzuholen, wirke traumatisierend und verstoße gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Eine Abholung von Menschen, die friedlich in der Region lebten, sei in einem demokratischen Staat mehr als fragwürdig. Zudem sei Nigeria ein Hochrisikoland für Beschneidungen. Nun sei das Mädchen der Familie unmittelbar in Gefahr.

Schrenk wandte sich sofort an verschiedene Stellen, wie den Landtagsvizepräsidenten und Landtagsabgeordneten Alexander Hold, an dessen Kollegen Johann Häusler, Dillingens Landrat Leo Schrell und die zuständigen Beamten der Zentralen Ausländerbehörde Schwaben sowie die Ausländerbehörde Dillingen. Außerdem nahm er Verbindung mit Fadumo Korn vom Verein Nala (Bildung statt Beschneidung) auf, da sich unter den Abgeschobenen ein Mädchen befindet.

Wie Schrenk weiter mitteilt, hätten sich Hold, Häusler und die Landtagsabgeordnete Gülseren Demirel umgehend mit Innenmister Joachim Herrmann in Verbindung gesetzt; allerdings war es zu spät. Der Dillinger Asylhelfer hat inzwischen erfahren, das die Familie, die Montagnacht aufgrund eines Amtshilfeersuchens der Ausländerbehörde Dillingen durch die Polizei zum Flughafen gebracht worden war. Tagsdrauf saß sie schon im Flugzeug nach Lagos/Nigeria. Am Mittwoch dieser Woche erhielt Georg Schrenk auf seine Fragen vom Landratsamt Dillingen die Antwort, dass sie „einer gründlichen internen Überprüfung bedürfen“.

Es sind "Langzeitgeduldete" - Bayern schiebt diese weiterhin ab

Die Familie gehört zu den sogenannten „Langzeitgeduldeten“, einer Gruppe von Flüchtlingen, für die im Koalitionsvertrag menschenwürdige Lösungen in Aussicht gestellt wurden. So heißt es dort unter anderem: „Menschen, die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutschland leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe erhalten können, um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen.“ Während in anderen Bundesländern so etwa Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein die Abschiebungen der Langzeitgeduldeten „repriorisiert“ worden sind, werden sie in Bayern weiterhin abgeschoben. Die Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit ahnen, dass von den zuständigen Stellen wieder die übliche Mitteilung kommt „Recht muss Recht bleiben“ – die Absicht der Bundesregierung, für Langzeitgeduldete eine Änderung herbeizuführen, wird in Bayern negiert.

Die Abgeschobenen hatten gültige Nationalpässe. Inzwischen hat sich der Familienvater aus Nigeria gemeldet und mitgeteilt, dass er Hilfe benötigt und die Kinder krank sind. Wie er mitteilt, sei eine Information über die beabsichtigte Abschiebung durch die Ausländerbehörde nicht erfolgt. (pm)