Dillingen

vor 30 Min.

Fand vor dem Unfall in Dillingen ein Autorennen statt?

Vier Menschen erlitten am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Lauinger Straße Verletzungen.

Plus Vier Menschen haben am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Dillingen Verletzungen erlitten. Die Polizei ermittelt, ob zuvor ein Autorennen stattfand.

Von Berthold Veh

Ein Rettungshubschrauber steht am Dienstagabend in der Nähe des Taxisparks mitten auf der alten B16. Gegen 18.50 Uhr hat sich dort ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 58-Jähriger hatte mit seinem Auto von der Lauinger Straße nach links in die Bischof-von-Lingg-Straße einbiegen wollen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei das entgegenkommende Auto eines 20-Jährigen. Die beiden Wagen stießen zusammen, vier Menschen erlitten dabei Verletzungen.

