Fünf Tage Party: Das Programm für den Dillinger Frühling 2024 steht

Der Dillinger Frühling steht in den Startlöchern. Was bei dem Volksfest in Dillingen alles geboten ist und was man nicht auf keinen Fall verpassen sollte.

Bald ist es wieder so weit – der „Dillinger Frühling 2024“ startet und verspricht fünf Tage Mega-Spaß und gute Laune. Vom 19. bis 23. April organisiert die Stadt Dillingen ihr großes Volksfest auf den Festplatz „Donaupark“. Das Hochfahrgeschäft „Avenger Royal“, das eine aufregende Überkopffahrt in 26 Meter Höhe bietet, ein rasanter Breakdance mit vielen Effekten, ein XXL-Autoscooter für puren Fahrspaß auf 338 Quadratmeter, ein wunderschöner, nostalgischer Wellenflug, der 14 Meter hohe Hindernis-Parcours „Rio“ mit fünf begehbaren Ebenen und die Familien-Achterbahn „Bugs & Bees“ sind nur einige der Highlights beim diesjährigen „Dillinger Frühling“. Natürlich erwartet die Besucher neben dem mit über 30 Schaustellerbetrieben besonders attraktiven Vergnügungspark auch in diesem Jahr wieder ein tolles Rahmenprogramm. Vier Top-Showbands, darunter mehrere Profi-Partybands, und regionale Musikkapellen sorgen – bei freiem Eintritt – für Superstimmung im Festzelt.

Dillinger Frühling 2024: Die Dillinger Kapellen machen den Anfang

Los geht es am Freitag, 19. April, um 17.30 Uhr mit einem Standkonzert der Dillinger Kapellen und dem anschließenden großen Festzug der Vereine vom Rathaus zum Festplatz. Oberbürgermeister Frank Kunz wird um etwa 19 Uhr zum Bieranstich schreiten. Danach begeistern die „Störzelbacher“, eine der erfolgreichsten Livebands Süddeutschlands, die Gäste beim Abend der Vereine mit fetziger „Volxmusic“, Partyklassikern und aktuellen Hits. Musik ist ihre große Leidenschaft – darum versprechen „zruck zu Dir!“ aus der Hallertau am Samstagabend ab 19.30 Uhr beim Abend der Betriebe und Behörden das Publikum mitzureißen und mit Top-Sound für beste Stimmung zu sorgen. Festzelt und Vergnügungspark haben am Samstag bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Am Sonntag, 21. April, bildet das Preisschafkopfen (Meldebeginn: 9 Uhr) den Auftakt (1. Preis: 300 Euro). Ab 10.30 Uhr gibt es zum Frühschoppen Weißwürste und zur Öffnung des Vergnügungsparks um 11 Uhr auch die Möglichkeit des Mittagessens im Festzelt oder Biergarten. Musikalischen Schwung bieten in diesem Jahr ab 13 Uhr die „Steinheimer Musikanten“ und ab 19 Uhr die Stadtkapelle Dillingen. Auch 2024 gibt’s eine sensationelle Aktion: Den ganzen Abend lang kosten am Sonntag ab 18 Uhr das knusprige halbe Grillhähnchen oder eine Maß Bier jeweils nur 7 Euro. Ein Superspaß ist zudem ab 20 Uhr das Wettsägen, bei dem alle Vereine – aber auch Firmenteams – aus der Region mitmachen können. Den schnellsten Teams winken dabei attraktive Preise.

Das große Feuerwerk über Dillingen darf nicht fehlen

Insbesondere die ältere Generation und Mitbürger und Mitbürgerinnen mit Behinderung dürfen sich am Montag ab 13 Uhr auf einen geselligen Nachmittag mit Livemusik vom Duo „Günther & Josef“ freuen. Ab 19.30 Uhr rockt dann die Profi-Partyband „Bayernmän“ das Festzelt. Noch mal richtig rund geht’s am Dienstag, 23. April: Von 14 bis 20 Uhr locken beim Kinder-, Jugend- und Familiennachmittag halbe Fahrpreise und Sonderangebote. Im Festzelt startet um 18.30 Uhr das Finale mit der Profiband „Frontal Party Pur“, die mit ihren fünf Musikern aus vier Nationen ein letztes Mal beim „Dillinger Frühling 2024“ eine Partyshow der Superlative erwarten lässt. Kurz vor Festende wird um etwa 22.30 Uhr ein Hochfeuerwerk den Dillinger Nachthimmel verzaubern. (AZ)