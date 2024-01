Beckenbauer-Ball bringt 500 Euro für die Kartei der Not

Der Ball mit den originalen Unterschriften der WM-Helden von 1984 hat für den guten Zweck die Besitzer gewechselt - und ist für alle Fans jetzt sogar öffentlich anzusehen.

"Besser geht es nicht. Das passt doch perfekt", ist die erste Redaktion von Claudia Kling. Ihr Ball, den sie fast 40 Jahre lange gehegt und gepflegt hat, bekommt ein neues Zuhause. Eines, über das sich die Gundelfingerin sehr freut, wie sie sagt. Die Rede ist vom Ball der Bälle, der beim legendären Benefizspiel im Oktober 1984 in Dillingen gegen die deutsche Weltmeister-Auswahl von 1974 um „Kaiser“ Franz Beckenbauer im Spiel war. Und die ehemalige Dillinger Ordensschwester hat das lederne Original seither bei sich, sie hat es von Schwester Astrid geschenkt bekommen. Das Besondere: Auf dem Ball sind die Unterschriften der Spieler-Elf von damals zu lesen - darunter die Signaturen von Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Luigi Müller, Uli Hoeneß, Sigi Held, Günter Netzer und Wolfgang Overath. Eine echte Rarität, die Claudia Kling, geborene Rieß, so viele Jahre bei sich aufbewahrt hat - und nun für den guten Zweck abgibt. Vielmehr zurückgibt.

Das Spiel fand im Dillinger Donaustadion statt

So treffen sich am Freitag auf dem Dillinger Sportgelände der Großen Kreisstadt der SSV-Vorsitzende Christoph Nowak, der Bürgermeistervertreter Walter Fuchsluger und das Gundelfinger Ehepaar Kling - samt Ball. Denn: Die SSV und die Stadt Dillingen spenden jeweils 250 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Zum Dank, so der Wunsch von Claudia Kling, gibt es den legendären Ball. Und der bekommt einen ganz besonderen Platz im Dillinger Stadtarchiv. So ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Idee hatte SSV-Chef Christoph Nowak, die Stadt Dillingen unterstützt ihn dabei gerne. Nowak formuliert es bei der Spendenübergabe so: "Es ist ein besonders schönes Erinnerungsstück aus unserer Vereinsgeschichte. Das Spiel wurde 1984 ja bei uns im Donaustadion ausgetragen."

Im Dillinger Stadtarchiv ist der Ball gut aufgehoben

Einer, der sich noch gut daran erinnern kann, ist auch Walter Fuchsluger. Er stand damals im Tor - zumindest eine Zeit lang. "Und da habe ich sogar einen Schuss von Beckenbauer aus der Ecke gefischt", schwärmt er und bedankt sich herzlich bei Claudia und Hans Kling für die tolle Idee mit dem Ball. Dass davon auch die Kartei der Not profitiere, könne nicht besser sein. Christoph Nowak setzt noch einen drauf. Beim Spendentermin überreicht er Fuchsluger als Vertreter der Stadt Dillingen zusätzlich das original-getragene Trikot von Tim Wiese (Kreisligaspiel gegen den TSV Haunsheim ). Das soll ebenfalls ins Stadtarchiv kommen. "Er ist der einzige A-Nationalspieler der Vereinsgeschichte", so Nowak .





Claudia Kling und übergibt den Ball nach fast vier Jahrzehnten. Am Ende - anders als bei den meisten Fußballspielen - gibt es nur Gewinner und Gewinnerinnen. Vor allem Menschen, die unverschuldet in unserer Region in Not geraten sind, kann mit der Spendensumme in Höhe von insgesamt 500 Euro geholfen werden. "Bei mir lag er nur rum, jetzt können wir noch etwas Gutes tun", sagtund übergibt den Ball nach fast vier Jahrzehnten.

