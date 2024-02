Dillingen-Hausen

vor 50 Min.

Impact meldet sich in der Heimat zurück – und wie

Plus Die Landkreis-Band bietet im Vereinsheim in Hausen ein grandioses Konzert. Der Sänger springt ins Publikum, hinterher gibt's eine After-Show-Party.

Von Bernhard Probst

Das letzte Jahr war für Impact ein turbulentes. Die Band aus dem Landkreis Dillingen verlor nicht nur ihren Rhythmusgitarristen Danny, sondern musste auch ein paar große Auftritte absagen. Allerdings spielte die Gruppe auch einige prestigeträchtige Festivals, allen voran die Metalnight in Hohenmemmingen. Der letzte Auftritt in der Dillinger Heimat lag dabei schon sehr lange zurück. Und auch das Event am Samstag im Hausener Vereinsheim war akut gefährdet, denn die Vorband hatte abgesagt. Allerdings fand man für die legendäre Combo Despise aus Aalen rechtzeitig Ersatz – Madmans Dream aus Bopfingen gab den Opener. Die Spannung vor dem Konzert war jedoch nicht nur deswegen groß, schließlich erschien die neue Impact-Single am Vortag.

Madmans Dream bietet den mehr als 200 Besuchern im Vereinsheim, unter ihnen Killerpilze-Mitglied Fabi Halbig, eingangs Metal für den Kopf. Die oft ausgeklügelten Instrumentalpassagen sind progressiv-vertrackt. Während das Vereinsheim immer voller wird, liefert Madmans Dream eine gute, dynamische Show. Die Rückkehr von Impact beginnt mit dem, worauf alle gewartet haben – dem Live-Debüt der neuen Single “Heavy Metal Maniacs”. Schlagartig wandert die mit Impact-Shirts durchsetzte Menge vom Barbereich bis ganz vor die Bühne. Drummer Ian Hendrik ließ im Vorfeld unsere Redaktion wissen, die Band würde “alle Regler auf elf drehen”. Und dieses Versprechen löst die Gruppe ein. Nicht nur die Lautstärke ist enorm, sondern auch die Performance ist brillant. Sänger Joe Hanson zeigt sich als klasse Frontmann, der das Publikum im Griff hat.

