Donaubrücke gesperrt – Bauarbeiten am Schipfelring laufen

Von Berthold Veh

Zwei Baustellen machen den Verkehrsteilnehmern auch in den Herbstferien zu schaffen, in Dillingen und in Höchstädt.

Die Übergangskonstruktion der Dillinger Donaubrücke muss saniert werden, das Bauwerk ist deshalb ab dem heutigen Montag, 30. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 10. November, gesperrt. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Höchstädt rechnet deshalb mit einer Verschärfung der angespannten Verkehrslage, denn dort ist wegen der Bauarbeiten am Schipfelfing der Lückenschluss gesperrt. In Höchstädt ist der Lückenschluss gesperrt. Foto: Berthold Veh In der Ortsdurchfahrt staute sich deshalb bereits in den vergangenen Wochen immer wieder der Verkehr. Am Schipfelring wurde auch am Wochenende unter Hochdruck gearbeitet, um den Anschluss für die Verlängerung des Lückenschlusses herzustellen. Diese neue Straße soll vor dem Neubau der B16 Nord für eine Entlastung der Höchstädter Innenstadt sorgen. Der Kreisel wird nach Angaben des Staatlichen Bauamts voraussichtlich in der Mitte der zweiten Novemberwoche wieder befahrbar sein.

