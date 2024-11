In Dillinger Schrebergarten bricht Feuer aus

In einem Schrebergarten im Dillinger Osten hat es am Sonntag gebrannt. Gegen 14.30 Uhr stellte eine Streife der Dillinger Polizei südlich der Straße Am Galgenberg eine aufsteigende Rauchsäule fest. Nachdem daraufhin die Örtlichkeit angefahren wurde, konnten die Beamten in einem dortigen Schrebergarten einen stark brennenden Bretterhaufen feststellen. Mehrere Personen versuchten laut Polizeiangaben, den Brand zu löschen. Im weiteren Verlauf wurde die Freiwillige Feuerwehr Dillingen alarmiert, durch welche der Brand gelöscht werden konnte. Es stellte sich heraus, dass ein 42-Jähriger dort zuvor ein Lagerfeuer in einer Feuerschale entzündet hatte. Dieses griff später auf ein überdachtes Holzlager über, welches daraufhin niederbrannte. Durch den Brand wurde an einer angrenzenden Hütte ein Rußschaden verursacht. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zur Klärung der Umstände wurde durch die Dillinger Polizei vor Ort ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (AZ)

