„Solche Seelsorger wie Rainer Maria Schießler bräuchten wir mehrere“

Zu Beginn seines Auftritts ist Rainer Maria Schießler anzumerken, dass er gesundheitlich angeschlagen ist. Vor wenigen Tagen musste sich der 64-Jährige einer Not-OP am Auge unterziehen, denn der Pfarrer hatte eine Netzhautablösung. Bei seinem Vortrag am Montagabend vor etwa 480 Zuhörern im Dillinger Stadtsaal trägt Schießler deshalb eine Augenklappe. Anfangs noch ein bisschen verhalten, nimmt der prominente Pfarrer im Laufe des Abends immer mehr Fahrt auf. Und die Gäste feiern den Referenten am Ende mit lang anhaltendem Beifall.

