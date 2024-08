Jugendlicher belästigt Mädchen im Dillinger Taxispark

Gestern Abend hat ein unbekannter Täter eine 14-Jährige in Dillingen sexuell belästigt. Gegen 21.10 Uhr hielt sich das Mädchen mit ihren Freundinnen im Taxispark auf. Ein unbekannter Täter kam auf sie zu und küsste sie plötzlich am Hals. Nachdem sie sich gegen die Attacke wehrte, ließ der Unbekannte von ihr ab und entfernte sich mit seinen drei Begleitern in Richtung Innenstadt. Das teilt die Polizei mit.

Dillingen: Mädchen beschreibt den Täter genau

Das Mädchen beschrieb den Unbekannten als etwa 16-jährigen Jugendlichen mit schlanker Figur, etwa 160 cm groß, mit asiatischem Aussehen und auffallend unreiner Haut. Er trug ein rotes Shirt, eine schwarze Jacke und dunkle Sneaker. Zudem hatte er ein schwarzes Basecap mit goldenem Muster auf. Seine drei Begleiter waren alle weiß gekleidet.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)