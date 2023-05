Dillingen

vor 2 Min.

Junge Dillingerin zählt zu den besten Debattierern Bayerns

Plus Julia Finster aus Dillingen erreicht bei "Jugend debattiert" regelmäßig Spitzenplätze. Dabei muss sie auch Meinungen vertreten, die sie selbst für falsch hält.

Von Philipp Nazareth Artikel anhören Shape

Christian Lindner, den findet sie toll. Also nicht unbedingt politisch. Eher die Art, wie sich der wortgewandte Bundesfinanzminister und FDP-Politiker rhetorisch schlägt. "Der kommt irgendwie auf den Punkt", sagt Julia Finster. Und sie ist durchaus in der Lage, das rednerische Talent von Lindner einzuschätzen. Finster zählt in ihrer Altersgruppe nämlich zu den besten Debattiererinnen in ganz Bayern. Schon mehrmals konnte sie bei dem Wettbewerb "Jugend debattiert" große Erfolge feiern, zuletzt im April, als es die junge Frau aus Dillingen bis ins Landesfinale nach München schaffte. Wie aber kam die 18-Jährige überhaupt zum Debattieren? Und welche Tipps hat die Schülerin für ein erfolgreiches Streitgespräch?

Ein Treffen am Dillinger Sailer-Gymnasium. Hier besucht Finster die 11. Klasse. Lieblingsfach: Geschichte. Und auch Deutsch liege ihr, wie sie sagt. Immerhin brachte eine mündliche Deutschprüfung die junge Dillingerin vor gut drei Jahren zum Debattieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen