Junge Frau verursacht Autounfall in Dillingen

Im Einmündungsbereich der Prälat-Hummel-Straße/Regens-Wagner-Straße in Dillingen ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw die Regens-Wagner-Straße in westliche Fahrtrichtung und wollte nach links in die Prälat-Hummel-Straße einbiegen. Im dortigen Einmündungsbereich übersah sie hierbei den Pkw eines 31-Jährigen, welcher seinerseits in südliche Fahrtrichtung auf der Prälat-Hummel-Straße unterwegs war und nach links in die Regens-Wagner-Straße einbog.

Folglich kam es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge, wobei diese leicht beschädigt wurden. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 3000 Euro. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit und konnten den Einmündungsbereich eigenständig räumen. Die 21-jährige Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)