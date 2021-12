Dillingen-Kicklingen

Die Kicklinger Grundschule erhält einen Anbau

Plus Im Dillinger Stadtteil ist die Zahl der Schüler und Schülerinnen überraschend angestiegen. Jetzt steckt die Kreisstadt Millionen in die Erweiterung und Sanierung

Von Berthold Veh

So viel wie die neue Dillinger Mittelschule (23,8 Millionen) kostet die Erweiterung der Kicklinger Grundschule zwar nicht. Die Kreisstadt wird in die Sanierung und den Anbau im Stadtteil aber immerhin rund 3,5 Millionen Euro investieren. Die Schülerzahlen sind in der Außenstelle der Dillinger Grundschule in Kicklingen in der Vergangenheit gestiegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

