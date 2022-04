Landratskandidat Markus Müller stellt beim DZ/WZ-Forum den Menschen in den Mittelpunkt

Plus Der Kandidat der Freien Wähler betont das Miteinander und dass ihm die Menschen am Herzen liegen. Der Wertinger sorgt für den Lacher des Abends.

Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Kurz bevor Markus Müller beim DZ/WZ-Forum zur Landtagswahl auf die Bühne geht, drückt ihn seine Tochter Johanna ganz fest und wünscht ihm viel Glück. Mit großen Augen verfolgt die Elfjährige, wie sich ihr Papa an diesem Abend schlägt.