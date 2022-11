Unfall gebaut und dann geflüchtet: Dillinger Polizei sucht Zeugen

In Dillingen und in Laugna kracht es und es kommt zu massiven Sachbeschädigungen. Wer hat etwas beobachtet?

Am Montag gegen 10.20 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines Lastkraftwagengespanns in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen gegen einen geparkten BMW. An diesem entstand Unfallschaden in Höhe von ungefähr 2.600 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Ein Zeuge hatte die Karambolage beobachtet und verständigte wenig später die Polizei.

Ein Mann aus Stuttgart wurde ermittelt

Die Ermittlungen führten zu einem 73-Jährigen aus der Region Stuttgart, der für ein auswärtiges Transportunternehmen unterwegs war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 18. November zwischen 18.30 und 22 Uhr in der Bergstraße im Laugnaer Ortsteil Bocksberg den Pfosten eines Carports und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Carport entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)