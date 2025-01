Widerstand gegen die Polizei in Dillingen und Lauingen

Ein 41-Jähriger leistete nach Polizeiangaben am Montagnachmittag in Dillingen Widerstand gegen Einsatzkräfte und bedrohte sie. Zuvor nahm er die Amtshandlungen der Polizisten auf seinem Handy auf. Dem vorausgegangen war eine Verkehrskontrolle gegen 12 Uhr in der Waihengeyerstraße in Lauingen. Weil der 41-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand, verbrachten ihn die Beamten zur Durchführung eines Drogenschnelltests zur Polizeiinspektion Dillingen. Nachdem die Polizisten eine Blutentnahme angeordnet hatten, nahm der Mann die Amtshandlungen per Tonaufnahme auf seinem Handy auf. Als die Beamten das Gerät daraufhin sicherstellten, leistete der 41-Jährige Widerstand und bedrohte die Beamten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten und Bedrohung und Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gegen den 41-Jährigen.

Ortswechsel. Gegen 16.30 Uhr überfuhr ein 29-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Lauinger Herbergstraße laut Polizei eine rote Ampel und benutzte zudem verbotswidrig sein Handy. Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen stoppte den Mann daraufhin. Dieser verweigerte die Angabe seiner Personalien und versuchte zu flüchten. Des Weiteren versuchte er, sich der anschließenden Festhaltung zu entziehen, woraufhin die Beamten ihn fesselten. Dabei leistete er Widerstand. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 29-Jährigen. (AZ)