Ex-Landrat Leo Schrell erhält Bayerischen Verfassungsorden

Die Landtagspräsidentin Ilse Aigner zeichnet den ehemaligen Landrat des Landkreis Dillingens aus. Durch sein Amt sei er zu einer "prägenden politischen Figur in Nordschwaben" geworden.

Für seine politische Arbeit, auch während 18 Jahren als Landrat im Landkreis Dillingen, wird Leo Schrell vom Bayerischen Landtag ausgezeichnet. Von der Landtagspräsidentin Ilse Aigner erhält Schrell den bayerischen Verfassungsorden. Der Landtag ehrt mit der Auszeichnung Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung engagieren. Leo Schrell ist der Pressemitteilung zufolge einer von sieben Persönlichkeiten, die in Schwaben geehrt werden. Die Verleihung findet am Freitag, 2. Dezember, im Maximilianeum in München statt.

Ehemaliger Landrat Leo Schrell wird mit Bayerischen Verfassungsorden geehrt

In der Pressemitteilung des Bayerischen Landtags heißt es, dass Leo Schrell große Verdienste für die kommunale Selbstverwaltung in Bayern geleistet habe. Erreicht habe er dies als Bürgermeister der Gemeinde Buttenwiesen, stellvertretender Vorsitzender des schwäbischen Gemeindetags sowie als Landrat des Landkreises Dillingen. In dieser Funktion gehörte Schrell seit 2008 auch dem Präsidium des Bayerischen Landkreistages an.

Den Klima- und Umweltschutz habe er von Anfang an als zentrale Aufgabe angesehen. Auf sein Betreiben hin seien im Landkreis ein Energiemanagement und ein Gebäudesanierungskonzept etabliert worden, was die Energiewende nachhaltig vorangebracht habe. Seit dem Jahr 2009 werde im Landkreis mehr Strom regenerativ gewonnen, als in der Summe verbraucht. Zudem ist Leo Schrell seit 2002 Vorsitzender des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv.

"Als langjähriger Landrat wurde er zur prägenden politischen Figur in Nordschwaben."

Trotz seiner hohen beruflichen Belastungen habe Leo Schrell jahrzehntelang ehrenamtlich als Jugendtrainer im örtlichen Sportverein gewirkt. "Als langjähriger Landrat wurde er zur prägenden politischen Figur in Nordschwaben. Er hat die positive Entwicklung seiner Heimat maßgeblich mitgeprägt und sich dabei große Verdienste um die Werte unserer Verfassung erworben", heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

